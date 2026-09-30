Заболевания зубов оказались провокатором проблем с желудком и кишечником
Заболевания зубов могут напрямую влиять на проблемы с желудком и кишечником. Об этом предупредил стоматолог, медицинский директор сети стоматологических клиник «МИА.РФ» Максим Лабухин.
Он рассказал «Ленте.ру», что заболевания желудочно-кишечного тракта могут вызвать неправильный прикус, кариес или воспаленные десны. Со своей стороны, порой, болезни желудка, такие как гастрит, рефлюкс или язва, могут привести к нарушениям зубной полости. В этом варианте избыточная кислота из желудка отравляет весь организм, в том числе зубы.
Эксперт акцентировал внимание на том, что кариес, пульпит и пародонтит представляют собой постоянный очаг инфекции. Это неизбежно ведет к проблемам с ЖКТ. При этом механизм работает и в обратную сторону.
Ранее почетный президент Стоматологической ассоциации России Владимир Садовский предупредил россиян через Telegram-канал «Радиоточка НСН», что кариес невозможно вылечить в домашних условиях, можно лишь запечатать себе в зубе бактерии и остатки пищи, что приведет более серьезному воспалению вплоть до кисты.
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