Заболевания зубов оказались провокатором проблем с желудком и кишечником

Заболевания зубов могут напрямую влиять на проблемы с желудком и кишечником. Об этом предупредил стоматолог, медицинский директор сети стоматологических клиник «МИА.РФ» Максим Лабухин.

Он рассказал «Ленте.ру», что заболевания желудочно-кишечного тракта могут вызвать неправильный прикус, кариес или воспаленные десны. Со своей стороны, порой, болезни желудка, такие как гастрит, рефлюкс или язва, могут привести к нарушениям зубной полости. В этом варианте избыточная кислота из желудка отравляет весь организм, в том числе зубы.