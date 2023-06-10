Рогов: в Запорожской области находятся свыше ста тысяч солдат ВСУ

Общая группировка ВСУ на Запорожском направлении составляет более 100 тысяч бойцов, рассказал РИА Новости глава общественного запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Рогов: Российские силы отражают новую попытку наступления ВСУ в Запорожье

По его словам, в наступлении участвует небольшая группа украинских военных.

Рогов отметил, что большая часть бойцов находится в резервах в отдалении от фронта. Группы военных разбросаны по Запорожской и Днепропетровской областям, находящимся под контролем Киева, отметил собеседник агентства.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о начале наступления ВСУ, при этом российский лидер подчеркнул, что противнику не удалось достичь поставленных целей ни на одном участке фронта, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Сергей Аверин
ТЕГИ:ЗапорожьеУкраинаВСУСпецоперация

Горячие новости

Все новости

партнеры