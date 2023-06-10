Рогов: в Запорожской области находятся свыше ста тысяч солдат ВСУ
Общая группировка ВСУ на Запорожском направлении составляет более 100 тысяч бойцов, рассказал РИА Новости глава общественного запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, в наступлении участвует небольшая группа украинских военных.
Рогов отметил, что большая часть бойцов находится в резервах в отдалении от фронта. Группы военных разбросаны по Запорожской и Днепропетровской областям, находящимся под контролем Киева, отметил собеседник агентства.
Ранее президент России Владимир Путин заявил о начале наступления ВСУ, при этом российский лидер подчеркнул, что противнику не удалось достичь поставленных целей ни на одном участке фронта, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru