В Шереметьево приземлился первый с 28 февраля рейс из Катара
Пассажирский самолет авиакомпании Qatar Airways, вылетевший из Дохи, приземлился в московском аэропорту Шереметьево впервые с 28 февраля. Это следует из данных онлайн-табло аэропорта.
Согласно информации табло, борт прибыл в 17:52 — на несколько минут раньше запланированного времени.
Ранее Qatar Airways сообщала, что при формировании списка пассажиров на этот рейс приоритет был отдан тем, кто не смог вылететь из Дохи 28 февраля, а также пассажирам с детьми и пожилым людям. В авиакомпании также отметили, что вопрос организации второго аналогичного рейса сейчас «активно прорабатывается».
Авиасообщение со странами Персидского залива оказалось нарушено после ударов США и Израиля по территории Ирана 28 февраля и последовавших ответных действий Тегерана. На этом фоне ряд государств Ближнего Востока временно закрыли свое воздушное пространство, передает «Радиоточка НСН».
