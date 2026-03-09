В Шереметьево приземлился первый с 28 февраля рейс из Катара

Ранее Qatar Airways сообщала, что при формировании списка пассажиров на этот рейс приоритет был отдан тем, кто не смог вылететь из Дохи 28 февраля, а также пассажирам с детьми и пожилым людям. В авиакомпании также отметили, что вопрос организации второго аналогичного рейса сейчас «активно прорабатывается».

Авиасообщение со странами Персидского залива оказалось нарушено после ударов США и Израиля по территории Ирана 28 февраля и последовавших ответных действий Тегерана. На этом фоне ряд государств Ближнего Востока временно закрыли свое воздушное пространство, передает «Радиоточка НСН».

