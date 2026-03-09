Путин назвал рост цен на энергоресурсы из-за Ближнего Востока временным
Президент России Владимир Путин заявил, что рост цен на энергоресурсы на фоне эскалации на Ближнем Востоке носит временный характер. Об этом он сказал на совещании, посвященном ситуации на мировых рынках нефти и газа.
По словам главы государства, текущая конъюнктура сырьевых рынков не будет долгосрочной, и при планировании экономической политики необходимо исходить из этого.
Путин отметил, что российские власти понимают временный характер нынешнего подорожания энергоресурсов.
Он также подчеркнул, что Россия намерена продолжать поставки энергоресурсов в те страны, которые остаются для нее надежными партнерами, передает «Радиоточка НСН».
