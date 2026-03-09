Компания Anthropic подала в суд на Пентагон

Компания Anthropic подала иск против министерства войны США, пытаясь предотвратить включение в перечень организаций, которые, по мнению военного ведомства, представляют угрозу национальной безопасности. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании.

В компании заявили, что рассматривают действия Пентагона как незаконные и беспрецедентные. По мнению Anthropic, власти не вправе использовать государственные полномочия для давления на бизнес из-за выражения позиции, защищенной законом о свободе слова.

Иск подан в федеральный суд штата Калифорния. В нем компания просит суд отменить решение о присвоении ей соответствующего статуса, а также запретить федеральным ведомствам применять связанные с ним ограничения.

Reuters отмечает, что разбирательство касается попытки Пентагона включить Anthropic в так называемый черный список по вопросам национальной безопасности, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: Zuma\TASS
