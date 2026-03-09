Компания Anthropic подала в суд на Пентагон
Компания Anthropic подала иск против министерства войны США, пытаясь предотвратить включение в перечень организаций, которые, по мнению военного ведомства, представляют угрозу национальной безопасности. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании.
В компании заявили, что рассматривают действия Пентагона как незаконные и беспрецедентные. По мнению Anthropic, власти не вправе использовать государственные полномочия для давления на бизнес из-за выражения позиции, защищенной законом о свободе слова.
Иск подан в федеральный суд штата Калифорния. В нем компания просит суд отменить решение о присвоении ей соответствующего статуса, а также запретить федеральным ведомствам применять связанные с ним ограничения.
Reuters отмечает, что разбирательство касается попытки Пентагона включить Anthropic в так называемый черный список по вопросам национальной безопасности, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- В Шереметьево приземлился первый с 28 февраля рейс из Катара
- Компания Anthropic подала в суд на Пентагон
- Путин: РФ предупреждала, что дестабилизация на Ближнем Востоке поднимет цены
- Глава МИД Ирана назвал военную операцию США «Эпической ошибкой»
- Трамп выразил недовольство избранием сына Хаменеи верховным лидером Ирана
- Трамп: США пока не планируют вводить войска в Иран
- СМИ: Номера серии АМР телеведущего Николаева продают за 50 млн рублей
- Премьеры Польши и Нидерландов призвали Киев найти прагматичное решение по «Дружбе»
- Группа Киану Ривза анонсировала новый альбом
- Израильская авиация нанесла удар по Русскому дому в Ливане