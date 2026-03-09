Путин предупредил о риске остановки добычи нефти на Ближнем Востоке
Президент России Владимир Путин заявил, что добыча нефти в странах Ближнего Востока, завязанная на использование Ормузского пролива, может полностью остановиться уже в течение ближайшего месяца. Об этом он сказал на совещании в Кремле, посвященном ситуации на мировых рынках нефти и газа.
По словам главы государства, сейчас Ормузский пролив фактически закрыт, а альтернативных маршрутов для полного перенаправления поставок ближневосточной нефти не существует. Путин отметил, что в прошлом году через пролив проходила примерно треть мирового морского экспорта нефти — около 14 миллионов баррелей в сутки.
Президент пояснил, что в регионе быстро заполняются хранилища нефти, которую невозможно или крайне сложно и дорого вывезти. На этом фоне добыча уже начала сокращаться и в ближайшие недели может полностью остановиться, добавил он.
Путин также сообщил, что резко сократились поставки сжиженного природного газа с Ближнего Востока. По его словам, восстановление производственных процессов в регионе может занять недели и даже месяцы, передает «Радиоточка НСН».
