Путин предупредил о риске остановки добычи нефти на Ближнем Востоке

Президент России Владимир Путин заявил, что добыча нефти в странах Ближнего Востока, завязанная на использование Ормузского пролива, может полностью остановиться уже в течение ближайшего месяца. Об этом он сказал на совещании в Кремле, посвященном ситуации на мировых рынках нефти и газа.

По словам главы государства, сейчас Ормузский пролив фактически закрыт, а альтернативных маршрутов для полного перенаправления поставок ближневосточной нефти не существует. Путин отметил, что в прошлом году через пролив проходила примерно треть мирового морского экспорта нефти — около 14 миллионов баррелей в сутки.