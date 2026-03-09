Трамп призвал Австралию дать убежище футболисткам сборной Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что решение властей Австралии вернуть на родину футболисток сборной Ирана, попросивших убежища, является «ужасной гуманитарной ошибкой». Об этом он написал в социальной сети Truth Social.

По словам американского лидера, принудительное возвращение спортсменок в Иран может поставить их жизнь под угрозу. Он призвал австралийские власти отказаться от такого шага и предоставить игрокам убежище.