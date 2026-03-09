Франция потребовала срочного заседания Совбеза ООН из-за операции Израиля
Франция запросила проведение экстренного заседания Совета Безопасности ООН на фоне начавшейся наземной операции армии Израиля в Ливане. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Жан-Ноэль Барро в соцсети X.
По его словам, Париж также выделил €6 миллиардов для гуманитарных организаций, работающих в Ливане, и подготовил партию помощи весом 20 тонн. Ее планируется доставить в страну 10 марта.
Барро отметил, что Франция продолжает контакты с властями Ливана и Израиля, рассчитывая предотвратить дальнейшую дестабилизацию ситуации, добиться прекращения огня и продолжить процесс разоружения движения «Хезболла».
9 марта армия Израиля объявила о начале ограниченной наземной операции против «Хезболлы» на юге Ливана. Перед вводом войск израильские военные нанесли серию ударов по объектам на территории страны, заявив, что атаки были направлены по «террористическим целям», передает «Радиоточка НСН».
