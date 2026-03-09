Франция потребовала срочного заседания Совбеза ООН из-за операции Израиля

Франция запросила проведение экстренного заседания Совета Безопасности ООН на фоне начавшейся наземной операции армии Израиля в Ливане. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Жан-Ноэль Барро в соцсети X.

По его словам, Париж также выделил €6 миллиардов для гуманитарных организаций, работающих в Ливане, и подготовил партию помощи весом 20 тонн. Ее планируется доставить в страну 10 марта.