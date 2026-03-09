Путин: РФ предупреждала, что дестабилизация на Ближнем Востоке поднимет цены

По его словам, за неделю мировые цены на нефть увеличились на 30%, в целом в мире обостряется конкуренция за поставщиков энергоресурсов.

«Срывы поставок нефти и газа из-за конфликта на Ближнем Востоке бьют по всей системе международных экономических отношений», - отметил глава государства.

Ранее стоимость тысячи кубометров газа на бирже в Европе превысила $800 впервые с января 2023 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

