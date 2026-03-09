Путин: РФ предупреждала, что дестабилизация на Ближнем Востоке поднимет цены
Россия неоднократно предупреждала, что дестабилизация ситуации на Ближнем Востоке приведёт к росту цен на энергоносители. Об этом на совещании по ситуации на рынках нефти и газа заявил президент РФ Владимир Путин.
По его словам, за неделю мировые цены на нефть увеличились на 30%, в целом в мире обостряется конкуренция за поставщиков энергоресурсов.
«Срывы поставок нефти и газа из-за конфликта на Ближнем Востоке бьют по всей системе международных экономических отношений», - отметил глава государства.
Ранее стоимость тысячи кубометров газа на бирже в Европе превысила $800 впервые с января 2023 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- В Шереметьево приземлился первый с 28 февраля рейс из Катара
- Компания Anthropic подала в суд на Пентагон
- Путин: РФ предупреждала, что дестабилизация на Ближнем Востоке поднимет цены
- Глава МИД Ирана назвал военную операцию США «Эпической ошибкой»
- Трамп выразил недовольство избранием сына Хаменеи верховным лидером Ирана
- Трамп: США пока не планируют вводить войска в Иран
- СМИ: Номера серии АМР телеведущего Николаева продают за 50 млн рублей
- Премьеры Польши и Нидерландов призвали Киев найти прагматичное решение по «Дружбе»
- Группа Киану Ривза анонсировала новый альбом
- Израильская авиация нанесла удар по Русскому дому в Ливане