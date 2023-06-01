Рогов: в Запорожье прогремели взрывы

Вечером 1 июня раздались взрывы в подконтрольном Киеву городе Запорожье. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

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«В Запорожье громко! Во временно оккупированном нацистами городе Запорожье слышны взрывы», - поделился информацией политик.

По его словам, в ближайшем пригороде Запорожья сработала противовоздушная оборона.

Постпред России в ООН Василий Небензя пообещал Киеву жесткий ответ на атаки Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и Энергодара, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:ВзрывыЗапорожье

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