МО РФ: Российские средства ПВО сбили украинский Су-25 в Запорожье

Российские силы ПВО сбили украинский самолет Су-25 в Запорожской области, сообщает Минобороны России.

Минобороны сообщило о перехвате 12 снарядов HIMARS и ракеты Storm Shadow

Также российская ПВО перехватила 16 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, «Ураган» и «Ольха». Помимо этого было уничтожено 17 украинских беспилотников.

В оборонном ведомстве также рассказали, что подразделения 1-го армейского корпуса ведут бои в районе Авдеевки.

Ранее в Минобороны России отчитались об отражении «новой попытки киевского режима провести террористический акт в отношении гражданского населения города Шебекино», передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:Крушение СамолетаСу-25ВСУМинобороны РФЗапорожьеСпецоперация

Горячие новости

Все новости

партнеры