МО РФ: Российские средства ПВО сбили украинский Су-25 в Запорожье
Российские силы ПВО сбили украинский самолет Су-25 в Запорожской области, сообщает Минобороны России.
Также российская ПВО перехватила 16 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, «Ураган» и «Ольха». Помимо этого было уничтожено 17 украинских беспилотников.
В оборонном ведомстве также рассказали, что подразделения 1-го армейского корпуса ведут бои в районе Авдеевки.
Ранее в Минобороны России отчитались об отражении «новой попытки киевского режима провести террористический акт в отношении гражданского населения города Шебекино», передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru