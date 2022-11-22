Рогов: В Запорожье готовы отразить наступление ВСУ

Он отметил, что была возведена надежная линия обороны, при этом группировка российской армии на запорожском участке постоянно усиливается.

«Никто даже мысли не допускает уступать», - приводит РИА Новости слова Рогова.

Ранее замгубернатора по обороне Запорожской области с позывным «Терек» сообщил, что добровольческий батальон имени Павла Судоплатова готов к выполнению боевых задач любой сложности, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

