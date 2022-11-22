Рогов: В Запорожье готовы отразить наступление ВСУ
Российская армия в Запорожской области готова отразить наступление украинских войск, для этого у военных есть боевой дух и все возможности. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Он отметил, что была возведена надежная линия обороны, при этом группировка российской армии на запорожском участке постоянно усиливается.
«Никто даже мысли не допускает уступать», - приводит РИА Новости слова Рогова.
Ранее замгубернатора по обороне Запорожской области с позывным «Терек» сообщил, что добровольческий батальон имени Павла Судоплатова готов к выполнению боевых задач любой сложности, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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