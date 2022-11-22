Рогов: В Запорожье готовы отразить наступление ВСУ

Российская армия в Запорожской области готова отразить наступление украинских войск, для этого у военных есть боевой дух и все возможности. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Рогов сообщил об ударах по складу боеприпасов ВСУ в Запорожье

Он отметил, что была возведена надежная линия обороны, при этом группировка российской армии на запорожском участке постоянно усиливается.

«Никто даже мысли не допускает уступать», - приводит РИА Новости слова Рогова.

Ранее замгубернатора по обороне Запорожской области с позывным «Терек» сообщил, что добровольческий батальон имени Павла Судоплатова готов к выполнению боевых задач любой сложности, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Министерство обороны Украины
ТЕГИ:РоссияВооруженные Силы РФВСУ
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