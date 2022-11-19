Рогов сообщил об ударах по складу боеприпасов ВСУ в Запорожье

«В Шевченковском районе города Запорожье поражен склад боеприпасов боевиков ВСУ, а также производственные цеха ремонта авиатехники на территории завода "Мотор Сич", на которых производились авиадвигатели АИ-450 и комплектующие для беспилотников», — написал чиновник в своем Telegram-канале.

По словам Рогова, на предприятии собирали двигатели для военных самолетов и вертолетов и ремонтировали боевую технику украинской армии.

