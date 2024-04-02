Рогов: В Киеве боятся появления железной дороги в Крым через новые регионы
Киев встревожен из-за сообщений о появлении железной дороги в Крым через новые российские регионы, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу запорожского общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимира Рогова.
По его словам, это послужит альтернативой железнодорожной ветки Крымского моста и поможет стабилизировать снабжение новых регионов, разгрузит и подстрахует Крымский мост.
Ранее на Украине заявили, что для Киева является проблемой строительство железной дороги в новые регионы России. По его словам, военная разведка имеет соответствующий опыт, чтобы справиться с сухопутным участком железной дороги, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru