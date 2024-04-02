По его словам, это послужит альтернативой железнодорожной ветки Крымского моста и поможет стабилизировать снабжение новых регионов, разгрузит и подстрахует Крымский мост.

Ранее на Украине заявили, что для Киева является проблемой строительство железной дороги в новые регионы России. По его словам, военная разведка имеет соответствующий опыт, чтобы справиться с сухопутным участком железной дороги, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

