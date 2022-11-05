Рогов: Украине поставили задачу достичь военных успехов к выборам в США

«У меня нет сомнений в том, что у [президента Украины Владимира] Зеленского налажено взаимодействие с Демократической партией. И понятное дело, что там перед ним ставятся задачи. Вряд ли он сам взял и решил бы именно к 8 ноября что-то показать. Я думаю, что в ближайшие дни они [украинские войска] активизируют свои действия», — отметил Рогов в беседе с ТАСС.

По словам главы движения, США необходимы успехи на фронте, при этом американской стороне важен пиар, а не результат: о событиях «расскажут как надо лживые СМИ и информационные помойки».

Рогов добавил, что от украинской армии ждут действий, максимально близких к дате выборов. Это подтверждает активизация ВСУ на запорожском направлении, где противник может начать наступление.

