Рогов: Украине поставили задачу достичь военных успехов к выборам в США
Американские политики-демократы поставили перед руководством Украины задачу продемонстрировать военные успехи к промежуточным выборам в США 8 ноября. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«У меня нет сомнений в том, что у [президента Украины Владимира] Зеленского налажено взаимодействие с Демократической партией. И понятное дело, что там перед ним ставятся задачи. Вряд ли он сам взял и решил бы именно к 8 ноября что-то показать. Я думаю, что в ближайшие дни они [украинские войска] активизируют свои действия», — отметил Рогов в беседе с ТАСС.
По словам главы движения, США необходимы успехи на фронте, при этом американской стороне важен пиар, а не результат: о событиях «расскажут как надо лживые СМИ и информационные помойки».
Рогов добавил, что от украинской армии ждут действий, максимально близких к дате выборов. Это подтверждает активизация ВСУ на запорожском направлении, где противник может начать наступление.
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