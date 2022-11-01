Хакер «Джокер» раскрыл планы командования ВСУ

По его словам, в результате стали известны все планы командования ВСУ, которые были переданы «куда следует».

«Абсолютно все. Все данные, которыми обладает украинское командование по своим войскам и войскам РФ. Большой объём скачанных данных уже передан куда следует, а я показал лишь малую часть», - заключил «Джокер».

Ранее глава Роскомнадзора Андрей Липов заявил, что количество атак на российскую информационную структуру с начала спецоперации выросло в 4,5 раза, сообщает RT.

