Хакер «Джокер» раскрыл планы командования ВСУ
Переехавший в ДНР украинский хакер под псевдонимом «Джокер» заявил, что ему взломать американскую программу управления украинскими войсками DELTA, сообщает РИА Новости.
По его словам, в результате стали известны все планы командования ВСУ, которые были переданы «куда следует».
«Абсолютно все. Все данные, которыми обладает украинское командование по своим войскам и войскам РФ. Большой объём скачанных данных уже передан куда следует, а я показал лишь малую часть», - заключил «Джокер».
Ранее глава Роскомнадзора Андрей Липов заявил, что количество атак на российскую информационную структуру с начала спецоперации выросло в 4,5 раза, сообщает RT.
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