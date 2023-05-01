Рогов: Украина завершила переброску войск в Запорожскую область

Он уточнил, что части украинской армии переброшены под Запорожье из центральных областей. По словам Рогова, Киев сосредоточил три бригады ВСУ.

Глава движения отметил, что техника и склады боеприпасов находятся в городе Павлоград Днепропетровской области. В частности, речь идет о снарядах для 46-й десантно-штурмовой бригады, добавил Рогов.

Подготовка контрнаступления ВСУ вышла на финишную прямую, заявил министр обороны Украины Алексей Резников. Он сообщил, что армии требуются подготовленные солдаты, снаряды и топливо, передает «Радиоточка НСН».

