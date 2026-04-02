Выезжают на лояльности? Зачем Faberlic запускает свое производство БАДов
Николай Беспалов рассказал НСН, что сегмент БАДов стабильно растет, однако поток клиентов перетекает из офлайна на маркетплейсы.
Faberlic не просто так решает расширить производство БАДов – у них огромная лояльная аудитория, которую они хотят еще больше монетизировать. Об этом НСН рассказал директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов.
Faberlic инвестирует почти 1 млрд рублей в строительство завода по производству биологически активных добавок (БАДов) в Московской области, пишет «Коммерсант». Компания, известная как производитель косметики, уже работает в этом сегменте, но производит продукцию на сторонних площадках. При этом в статье отмечается, что потребление БАДов в России в последние годы стагнирует. Беспалов раскрыл, в удачное ли время компания решила инвестировать в этот сегмент.
«БАДы – это та категория, которая пользуется стабильным спросом, но, я думаю, что здесь расчет не столько на объем, сколько на ту возможность, которую предоставляет клиентская база. У Faberlic очень лояльные клиенты, которым компания просто будет предлагать дополнительный продукт. То есть это дополнительная монетизация существующей клиентской базы. На самом деле миллиард – это не такие огромные деньги для Faberlic. Создание собственного производства на данном этапе, создание продукта и старт продаж – это нетривиальное решение. На первых порах они могли бы начать и с контрактного производства, но пошли по собственному пути, видимо понимая, что маржинальность будет выше», - рассказал он.
Также Беспалов поделился, какова сейчас динамика по БАДам в России в целом и какие добавки пользуются наибольшим спросом среди населения.
«Прежде всего это всевозможные витаминно-минеральные комплексы, пребиотики. БАДы, безусловно, растущая категория. Но сейчас происходит процесс перетока потребителей из одних каналов в другие. В частности, идет отток потребителей из офлайн канала, прежде всего из аптек. Люди переходят на маркетплейсы. Там другая система дистрибуции и она будет работать, скорее всего, через прямой маркетинг», - подытожил он.
Ранее Беспалов рассказал НСН, что некоторые производители БАДов обращаются к контрактному производству, при этом сами компании юридически могут быть зарегистрированы и в жилых квартирах, что не противоречит закону.
