Faberlic не просто так решает расширить производство БАДов – у них огромная лояльная аудитория, которую они хотят еще больше монетизировать. Об этом НСН рассказал директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов.

Faberlic инвестирует почти 1 млрд рублей в строительство завода по производству биологически активных добавок (БАДов) в Московской области, пишет «Коммерсант». Компания, известная как производитель косметики, уже работает в этом сегменте, но производит продукцию на сторонних площадках. При этом в статье отмечается, что потребление БАДов в России в последние годы стагнирует. Беспалов раскрыл, в удачное ли время компания решила инвестировать в этот сегмент.

«БАДы – это та категория, которая пользуется стабильным спросом, но, я думаю, что здесь расчет не столько на объем, сколько на ту возможность, которую предоставляет клиентская база. У Faberlic очень лояльные клиенты, которым компания просто будет предлагать дополнительный продукт. То есть это дополнительная монетизация существующей клиентской базы. На самом деле миллиард – это не такие огромные деньги для Faberlic. Создание собственного производства на данном этапе, создание продукта и старт продаж – это нетривиальное решение. На первых порах они могли бы начать и с контрактного производства, но пошли по собственному пути, видимо понимая, что маржинальность будет выше», - рассказал он.