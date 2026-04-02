Средства ПВО за семь часов сбили над Россией 49 беспилотников ВСУ

Средства ПВО в период с 7:00 до 14:00 мск 2 апреля сбили над территорией России 49 украинских беспилотников. Об этом со ссылкой Минобороны РФ сообщает RT.

При атаке ВСУ на Белгородскую область пострадали три человека

В военном ведомстве указали, что инциденты произошли над Кубанью, Башкирией, Крымом. Брянской, Воронежской, Смоленской, Тверской областями.

Также дроны ВСУ сбили над Московским регионом, акваториями Азовского и Чёрного морей, Белгородской, Калужской, Курской и Псковской областями.

Ранее в Калуге двое мужчин пострадали в результате падения обломков украинского дрона, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
