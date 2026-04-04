Солистка группы Reflex объяснила отказ от каскадеров на съемках фильма
Решение отказаться от каскадеров и самостоятельно выполнять трюки на съёмках фильма о цирке связано с «внутренней честностью с ролью». Об этом «Газете.Ru» рассказала солистка группы Reflex Ирина Нельсон.
По словам исполнительницы, цирк - «это это всегда про риск, дисциплину и абсолютную концентрацию». Она отметила, что не могла позволить себе «сыграть» свою роль вполсилы.
«Я чувствовала, что должна пройти этот путь сама — через тренировки, страх и преодоление», — указала Нельсон.
Певица добавила, что опорой для нее стала йога, которая «учит держать баланс, как физический, так и эмоциональный».
Ранее Ирина Нельсон попала в Книгу рекордов как единственная певица, преподающая кундалини-йогу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
