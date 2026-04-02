Российским триатлонистам-юниорам вернули допуск на международные соревнования

Глава Минспорта РФ Михаил Дегтярёв отметил, что решение также касается российских параатлетов. Теперь спортсмены из РФ смогут заявиться на этапы European Junior Cup в Испании и Samarkand Para Cup в Узбекистане, а также другие турниры.

«Поздравляю Федерацию триатлона России, спортсменов, болельщиков и все наше спортивное сообщество с очередным позитивным решением в нашу пользу», - заявил министр.

Ранее Европейская конфедерация волейбола (CEV) допустила молодёжные сборные РФ к участию в международных турнирах с флагом и гимном, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».