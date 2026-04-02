Российским триатлонистам-юниорам вернули допуск на международные соревнования
Российские триатлонисты юниорского и молодёжных возрастов снова смогут участвовать в международных турнирах. Как пишет RT, решение было принято Исполнительным советом Международного союза триатлона (World Triathlon).
Глава Минспорта РФ Михаил Дегтярёв отметил, что решение также касается российских параатлетов. Теперь спортсмены из РФ смогут заявиться на этапы European Junior Cup в Испании и Samarkand Para Cup в Узбекистане, а также другие турниры.
«Поздравляю Федерацию триатлона России, спортсменов, болельщиков и все наше спортивное сообщество с очередным позитивным решением в нашу пользу», - заявил министр.
Ранее Европейская конфедерация волейбола (CEV) допустила молодёжные сборные РФ к участию в международных турнирах с флагом и гимном, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
