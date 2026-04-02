Орбан назвал отмену санкций против РФ единственным выходом из энергокризиса
2 апреля 202617:26
Весь мир столкнулся с тяжёлым энергетическим кризисом и «Европа в серьёзной опасности». Как пишет RT, об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Он указал, что единственный выход из сложившейся ситуации — это отмена санкции в отношении российских энергоносителей.
«Немедленно», - написал политик в соцсетях.
Ранее американский Минфин объявил о снятии санкций с трёх российских контейнеровозов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
