Орбан назвал отмену санкций против РФ единственным выходом из энергокризиса

Весь мир столкнулся с тяжёлым энергетическим кризисом и «Европа в серьёзной опасности». Как пишет RT, об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Он указал, что единственный выход из сложившейся ситуации — это отмена санкции в отношении российских энергоносителей.

«Немедленно», - написал политик в соцсетях.

Ранее американский Минфин объявил о снятии санкций с трёх российских контейнеровозов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / OLIVIER HOSLET / EPA
