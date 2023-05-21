Рогов сообщил об ударе по Бердянску ракетами Storm Shadow
21 мая 202314:00
Украинские войска обстреляли город Бердянск в Запорожской области дальнобойными крылатыми ракетами Storm Shadow. Об этом сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Он уточнил, что ВСУ выпустили по городу семь ракет, из них три - так называемые обманки. Одна ракета упала на окраине Бердянска, отметил он.
«Пострадавших нет», - сказал Рогов в беседе с РИА Новости.
Министерство обороны России 20 мая заявило о перехвате средствами противовоздушной обороны 12 ракет Storm Shadow, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru