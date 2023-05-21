Рогов сообщил об ударе по Бердянску ракетами Storm Shadow

Он уточнил, что ВСУ выпустили по городу семь ракет, из них три - так называемые обманки. Одна ракета упала на окраине Бердянска, отметил он.

«Пострадавших нет», - сказал Рогов в беседе с РИА Новости.

Министерство обороны России 20 мая заявило о перехвате средствами противовоздушной обороны 12 ракет Storm Shadow, передает «Радиоточка НСН».

