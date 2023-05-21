Рогов сообщил об ударе по Бердянску ракетами Storm Shadow

Украинские войска обстреляли город Бердянск в Запорожской области дальнобойными крылатыми ракетами Storm Shadow. Об этом сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Россия отразит удар. Ракеты Storm Shadow провоцируют ответ РФ

Он уточнил, что ВСУ выпустили по городу семь ракет, из них три - так называемые обманки. Одна ракета упала на окраине Бердянска, отметил он.

«Пострадавших нет», - сказал Рогов в беседе с РИА Новости.

Министерство обороны России 20 мая заявило о перехвате средствами противовоздушной обороны 12 ракет Storm Shadow, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: wikipedia.org
ТЕГИ:РакетыЗапорожьеУкраина

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