Рогов сообщил об ударах ВС РФ по скоплениям ВСУ в Запорожской области
Подразделения российской армии нанесли удары по местам скопления вооруженных сил Украины в Запорожской области. Об этом сообщил РИА Новости член главного совета администрации региона Владимир Рогов. По его словам, для атак применялась боевая авиация и артиллерия.
Среди целей Рогов назвал позиции ВСУ в населённых пунктах Орехово, Степногорск, Гуляйполе, Малая Токмачае, Червоное, Железнодорожное. По его словам, удары, в частности наносились по местам сосредоточения украинских подразделений с целью формирования группировки войск для возможного наступления.
Представитель главного совета Запорожской администрации назвал «успешными» удары по местам дисклокации ВСУ. Несмотря на огневое противодействие, украинская сторона продолжает перебрасывать на данное направление тяжелую технику, в том числе танки и реактивные системы залпового огня.
Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» пояснил, от чего зависят сроки наступления ВСУ.
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