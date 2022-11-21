Рогов сообщил об ударах ВС РФ по скоплениям ВСУ в Запорожской области

Подразделения российской армии нанесли удары по местам скопления вооруженных сил Украины в Запорожской области. Об этом сообщил РИА Новости член главного совета администрации региона Владимир Рогов. По его словам, для атак применялась боевая авиация и артиллерия.

Среди целей Рогов назвал позиции ВСУ в населённых пунктах Орехово, Степногорск, Гуляйполе, Малая Токмачае, Червоное, Железнодорожное. По его словам, удары, в частности наносились по местам сосредоточения украинских подразделений с целью формирования группировки войск для возможного наступления.

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Представитель главного совета Запорожской администрации назвал «успешными» удары по местам дисклокации ВСУ. Несмотря на огневое противодействие, украинская сторона продолжает перебрасывать на данное направление тяжелую технику, в том числе танки и реактивные системы залпового огня.

Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» пояснил, от чего зависят сроки наступления ВСУ.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АвиаударВСУУкраина
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