MWM: российские удары опустошили запасы ВСУ перед наступлением

Обозреватели издания отметили, что российские удары резко снизили шансы ВСУ на успешное контрнаступление.

«Истощение украинских сил отмечается на фоне слухов о том, что конфликт близок к перелому в пользу Москвы», - отмечает издание.

По данным портала, российские удары лишили ВСУ ключевой военной техники. Украинская армия понесла большие потери в личном составе, отмечается в публикации.

Телеканал CNN со ссылкой на заместителя главы назначенного Украиной Херсонского областного совета Юрия Соболевского сообщил, что ВСУ фактически начали наступление на южном направлении, передает «Радиоточка НСН».

