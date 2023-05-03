MWM: российские удары опустошили запасы ВСУ перед наступлением
Серия ракетных ударов России по инфраструктуре ВСУ ликвидировала запасы украинской армии. Об этом сообщает портал Military Watch Magazine.
Обозреватели издания отметили, что российские удары резко снизили шансы ВСУ на успешное контрнаступление.
«Истощение украинских сил отмечается на фоне слухов о том, что конфликт близок к перелому в пользу Москвы», - отмечает издание.
По данным портала, российские удары лишили ВСУ ключевой военной техники. Украинская армия понесла большие потери в личном составе, отмечается в публикации.
Телеканал CNN со ссылкой на заместителя главы назначенного Украиной Херсонского областного совета Юрия Соболевского сообщил, что ВСУ фактически начали наступление на южном направлении, передает «Радиоточка НСН».
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