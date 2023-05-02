Рогов сообщил о взрывах и стрельбе в Запорожье

В подконтрольном Украине городе Запорожье слышна стрельба и взрывы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Рогов: Украина завершила переброску войск в Запорожскую область

«В областном центре, временно оккупированном режимом Зеленского, слышны взрывы и стрельба из стрелкового оружия», - написал он.

По его словам, в городе работает система ПВО. Это представляет опасность для мирного населения, отметил глава движения.

Других подробностей он не сообщил. Сведений о пострадавших нет.

Российские военные накануне ударили по железнодорожной инфраструктуре и складам ВСУ в Павлограде, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:ПроисшествиеВзрывУкраина

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