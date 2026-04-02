Песков: Кремль не участвует в дискуссиях о шестидневке
Кремль не является участником дискуссий о шестидневной рабочей неделе. Об этом журналисту Life Александру Юнашеву заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, какждый работодатель устанавливает такой рабочий график, который ему необходим, а у работника есть право с ним не согласиться.
«Мы в Кремле работаем иногда по ночам, во время командировок - круглые сутки... иногда по выходным», - заключил он.
Ранее миллиардер Олег Дерипаска призвал россиян перейти на новый график работы «с восьми до восьми, включая субботу», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
