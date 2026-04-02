В Калуге двое мужчин пострадали в результате падения обломков дрона
В Калуге вое мужчин были ранены при падении обломков украинского БПЛА. Как пишет RT, об этом заявил глава Калужской области Владислав Шапша.
По его словам, дроны были сбиты на окраине областного центра. В результате падения обломков одного из дронов осколочные ранения получили двое мужчин.
«Оба госпитализированы в Калужскую областную клиническую больницу... оказывается вся необходимая медпомощь», - написал чиновник в своём Telegram-канале.
Ранее глава Башкортостана Радий Хабиров заявил, что украинский БПЛА попал в жилой дом на улице Гафури в Уфе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
