В Калуге двое мужчин пострадали в результате падения обломков дрона

По его словам, дроны были сбиты на окраине областного центра. В результате падения обломков одного из дронов осколочные ранения получили двое мужчин.

«Оба госпитализированы в Калужскую областную клиническую больницу... оказывается вся необходимая медпомощь», - написал чиновник в своём Telegram-канале.

Ранее глава Башкортостана Радий Хабиров заявил, что украинский БПЛА попал в жилой дом на улице Гафури в Уфе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

