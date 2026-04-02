Российский газовоз «Арктик Метагаз» сорвался с буксира в Средиземном море

Ливия потеряла контроль над российским газовозом «Арктик Метагаз». Как пишет РИА Новости, об этом заявил представитель ливийского комитета по ситуации с судном Халед Гулям.

Отмечается, что из-за непогоды и сильных волн оборвался трос, который связывал газовоз с буксиром. Как указал Гулям, на фоне погодных условий в Средиземном море предсказать, что будет с судном, никто не может.

«Необходимо, чтобы компетентные органы средиземноморских стран последовали примеру ливийских властей, которые всеми силами пытались взять танкер под контроль», - добавил он.

Ранее газовоз «Арктик Метагаз» был атакован украинскими безэкипажными катерами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
