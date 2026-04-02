Собеседник НСН также рассказал о богослужениях, посвященных последним дням земной жизни Иисуса Христа.

«Страстная седмица позволяет нам перейти от покаяния в наших грехах, наших немощах, чему посвящен Великий пост, к тому пути, который нам навстречу совершает Иисус Христос. Это особое богослужебное последование, особая книга, посвященная Страстной Седмице, — “Постная Триодь”. Вспоминаются последние дни земной жизни Христа. Мы вспоминаем, как Иуда предал Спасителя, в Страстную Среду. В Великий Четверг вспоминается Тайная Вечеря: читаются двенадцать Евангелий, где описываются страдания Господа, весь Его путь на Голгофу. Умирая на кресте мучительной, страшной смертью, Христос молится за палачей, за толпу, которая пришла над Ним издеваться и глумиться, за воинов, которые делили Его ризу, за неправедных судей. Господь понимает, что ими всеми управляет дьявол, которого Христос посрамил в пустыне. Как пишет евангелист Лука, этот дьявол “отошел до времени”. И это время наступает на Голгофе, когда все эти одержимые люди, ведомые сатаной, издеваются над совершенно безвинным Праведником. Дьявол хочет спровоцировать Господа хотя бы на обиду, на гнев и завладеть Его душой, а Христос жалеет всех, даже палачей. Лишь маленькая горстка людей — жены-мироносицы и Иоанн Богослов, единственный из учеников, кто не испугался, — находится рядом с Христом и сострадает Ему», — добавил иеромонах.

Завершается Страстная Неделя выносом Плащаницы, ветхозаветными пророчествами о Воскресении, кульминацией же является пасхальная служба.

«В Страстную Пятницу будет происходить вынос Плащаницы — это очень торжественная и красивая служба. Мы все можем пройти этим путем вместе с апостолами, мироносицами, совершить погребение Христа в пещере — храм становится пещерой. Будет читаться канон “Волною морскою”. Тело Христа находится в пещере, заваленной камнем, а Душа сходит в Ад, где томятся души всех людей. В Страстную Субботу мы будем вспоминать все ветхозаветные пророчества о Воскресении. Эта долгая служба в древности сопровождалась крещением оглашенных (людей, которые готовились к крещению). В какой-то момент в храме меняется облачение с темного на белое, потому что начинается путь Души Христа из Ада к Воскресению. Плащаница все это время находится в центре храма. В конце этой службы проводится Литургия, предваряющая Пасху, уже в белых одеждах. И кульминацией этого пути является ночная пасхальная служба, начинающаяся с крестного хода. Плащаницу уносят в алтарь, потому что в пещере тела уже нет — Господь воскрес, явился мироносицам и ученикам. И эта радость будет возвещаться с каждого амвона, каждым верующим христианином», — заключил он.

