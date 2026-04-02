В Совфеде заявили об историческом рекорде строительства частных домов

В 2025 году построено больше частных домов, чем когда-либо в истории страны — 63,5 миллиона квадратных метров. Частное жильё впервые составило больше половины всего построенного в стране, заявил НСН сенатор РФ Александр Ролик по итогам прошедшего круглого стола в Совете Федерации.

«Это исторический результат. Люди начинают активнее выбирать частный дом — с собственным участком, садом, пространством для детей. 59% всего построенного жилья в стране — это не многоквартирки, а дома, которые семьи строят для себя. Такой результат говорит о том, что качество жизни в России меняется в лучшую сторону», — заявил сенатор.

По данным Росреестра, в 2025 году россияне поставили на кадастровый учёт более 466 тысяч частных домов — в 1,8 раза больше, чем в 2020 году, когда было зарегистрировано 294 тысячи объектов площадью 36 миллионов квадратных метров. Общий ввод жилья в стране по итогам 2025 года составил 108 миллионов квадратных метров.