В Совфеде заявили об историческом рекорде строительства частных домов
В 2025 году построено больше частных домов, чем когда-либо в истории страны — 63,5 миллиона квадратных метров. Частное жильё впервые составило больше половины всего построенного в стране, заявил НСН сенатор РФ Александр Ролик по итогам прошедшего круглого стола в Совете Федерации.
«Это исторический результат. Люди начинают активнее выбирать частный дом — с собственным участком, садом, пространством для детей. 59% всего построенного жилья в стране — это не многоквартирки, а дома, которые семьи строят для себя. Такой результат говорит о том, что качество жизни в России меняется в лучшую сторону», — заявил сенатор.
По данным Росреестра, в 2025 году россияне поставили на кадастровый учёт более 466 тысяч частных домов — в 1,8 раза больше, чем в 2020 году, когда было зарегистрировано 294 тысячи объектов площадью 36 миллионов квадратных метров. Общий ввод жилья в стране по итогам 2025 года составил 108 миллионов квадратных метров.
Устойчивый рост частного домостроения эксперты связывают с распространением льготных ипотечных программ на ИЖС, программой социальной газификации и подключения к электросетям. По данным опросов, 67% российских семей считают частный дом наиболее предпочтительным видом жилья.
«Люди хотят жить в своём доме — это глубокая потребность. И государство создаёт для этого условия: льготная ипотека, газификация, новые механизмы защиты средств граждан через эскроу-счета. Результат налицо — рекорд за рекордом», — подчеркнул Ролик.
По словам сенатора, развитие частного домостроения напрямую связано с демографией — в просторном доме семьи охотнее решаются на рождение детей.
«В своём доме растить детей проще и комфортнее. Это не просто жилищный вопрос — это вопрос демографии. Чем доступнее частный дом, тем больше семей решатся на второго и третьего ребёнка», — заключил Ролик.
Ранее он рассказывал НСН, что Дальний Восток побил исторический рекорд по выдаче льготной ипотеки.
