Рогов сообщил о возобновлении боевых действий на Запорожском направлении

Он отметил, что боевые действия возобновились примерно в 04:00. По словам Рогова, ВСУ пошли в атаку более масштабно с еще большими силами, чем 4 июня.

Ранее, 4 июня, Владимир Рогов сообщил, что ВСУ предприняли попытку атаки на Запорожском направлении в районе Времевского выступа, используя при этом более полутора десятков единиц бронетехники. Тогда Рогов отмечал, что после двух часов боя ВСУ продвинулись на 200 метров, потеряв не менее двух танков и полтора десятка военных, сообщает Ura.ru.

Как отмечал обозреватель американского издания The Hill Брэд Дресс, провал контрнаступления украинской армии приведет к резкому ослаблению позиций президента Владимира Зеленского. В случае неудачи ВСУ Зеленский может лишиться поддержки западных стран, считает эксперт. По его мнению, позиции президента Украины на международной арене резко ослабнут, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

