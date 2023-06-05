Рогов сообщил о возобновлении боевых действий на Запорожском направлении
Активные боевые действия в районе Времевского выступа на Запорожском направлении возобновились утром 5 июня. Такое заявление сделал председатель движения «Мы вместе с Россией», член администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем Telegram-канале.
Он отметил, что боевые действия возобновились примерно в 04:00. По словам Рогова, ВСУ пошли в атаку более масштабно с еще большими силами, чем 4 июня.
Ранее, 4 июня, Владимир Рогов сообщил, что ВСУ предприняли попытку атаки на Запорожском направлении в районе Времевского выступа, используя при этом более полутора десятков единиц бронетехники. Тогда Рогов отмечал, что после двух часов боя ВСУ продвинулись на 200 метров, потеряв не менее двух танков и полтора десятка военных, сообщает Ura.ru.
Как отмечал обозреватель американского издания The Hill Брэд Дресс, провал контрнаступления украинской армии приведет к резкому ослаблению позиций президента Владимира Зеленского. В случае неудачи ВСУ Зеленский может лишиться поддержки западных стран, считает эксперт. По его мнению, позиции президента Украины на международной арене резко ослабнут, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru