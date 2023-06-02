Рогов: в поселке Михайловка Запорожской области прогремел взрыв

В населенном пункте Михайловка Запорожской области произошел взрыв, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

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«В Михайловке громко - теракт! В центре Михайловки Запорожской области произошел взрыв» - написал политик в своем Telegram-канале.

Ранее Рогов сообщил о нескольких взрывах в Бердянске Запорожской области. Удар пришелся по территории морского порта, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
ТЕГИ:ВзрывТерактЗапорожье

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