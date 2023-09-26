Рогов сообщил о резком обострении ситуации на запорожском фронте

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали новый штурм российских позиций на запорожском фронте. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

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По его словам, ожесточенные бои идут в районах населенных пунктов Работино и Вербовое.

Противник бросил в бой до четырех рот при поддержке бронетехники. Российские подразделения отражают атаки, подчеркнул общественник.

Ранее в беседе с РИА Новости Рогов предположил, что с наступлением холодов ВСУ попытаются захватить Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС), передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
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