Рогов сообщил о ракетном ударе по складам ВСУ в Запорожье

В подконтрольном Украине городе Запорожье уничтожены склады с боеприпасами для ВСУ, заявил РИА Новости глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

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По его словам, российские войска нанесли удар минувшей ночью. Ракеты поразили склады боеприпасов, которые украинская армия собиралась использовать для наступления в Запорожской области, сообщил глава движения.

Американский разведчик в отставке Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому придется признать поражение из-за провала контрнаступления ВСУ, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РакетыВСУЗапорожье

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