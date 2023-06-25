Рогов сообщил о ракетном ударе по складам ВСУ в Запорожье
В подконтрольном Украине городе Запорожье уничтожены склады с боеприпасами для ВСУ, заявил РИА Новости глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, российские войска нанесли удар минувшей ночью. Ракеты поразили склады боеприпасов, которые украинская армия собиралась использовать для наступления в Запорожской области, сообщил глава движения.
Американский разведчик в отставке Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому придется признать поражение из-за провала контрнаступления ВСУ, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru