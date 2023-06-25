Минобороны сообщило об отражении четырех атак ВСУ в ДНР

«Еще четыре атаки украинских войск отражены в районах населенных пунктов Красногоровка, Авдеевка, Марьинка и Первомайское Донецкой Народной Республики», - заявил спикер военного ведомства.

Уничтожено до 130 украинских военных, трое сдались в плен, уточнил Конашенков. Также он сообщил о пресечении деятельности двух диверсионно-разведывательных групп.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр ранее отметила, что ВСУ ведут наступательные действия на купянском, лиманском, марьинском, авдеевском, шахтерском и южном направлениях, передает «Радиоточка НСН».

