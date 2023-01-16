Рогов сообщил о переброске войск ВСУ с Запорожского участка под Соледар

Киев перебросил часть сил с участка фронта в Запорожской области в район Соледара и Артемовска. Об этом заявил председатель местного движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов, передает РИА Новости.

Он отметил, что на участке остались некоторые элитные подразделения ВСУ, нацгвардии и территориальная оборона.

Потеря Соледара и Артемовска может в будущем создать условия для окружения группировки украинских войск в Донбассе. Об этом ранее в Telegram-канале заявил экс-замкомандующего сил специальных операций украинских войск генерал Сергей Кривонос.