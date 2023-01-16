Рогов сообщил о переброске войск ВСУ с Запорожского участка под Соледар

Киев перебросил часть сил с участка фронта в Запорожской области в район Соледара и Артемовска. Об этом заявил председатель местного движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов, передает РИА Новости.

Он отметил, что на участке остались некоторые элитные подразделения ВСУ, нацгвардии и территориальная оборона.

Потеря Соледара и Артемовска может в будущем создать условия для окружения группировки украинских войск в Донбассе. Об этом ранее в Telegram-канале заявил экс-замкомандующего сил специальных операций украинских войск генерал Сергей Кривонос.

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По его словам, потеря Украиной Артемовска (Бахмута) может стать плацдармом для развития наступления России на славянское и запорожское направления.

Российские войска вечером 12 января освободили город Соледар, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Военный эксперт Владимир Гундаров заявил, что потеря контроля над Соледаром может лишить Вооружённые силы Украины (ВСУ) снабжения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Антонюк
ТЕГИ:УкраинаСпецоперацияВСУ
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