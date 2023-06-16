Рогов сообщил о новых атаках ВСУ на запорожском направлении
Украинская армия предприняла новые попытки атаковать на запорожском направлении, заявил в беседе с РИА Новости глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Противник предпринял сегодня атаки на Васильевском и Ореховском направлениях. Но их атаки захлебнулись», - сказал Рогов.
По его словам, российская армия удержала все позиции. Противник понес большие потери, уточнил он.
Также тяжелые бои продолжились на Времевском выступе, добавил Рогов.
Президент Украины Владимир Зеленский после переговоров с делегациями стран Африки отказался от заморозки конфликта. Он призвал Россию вывести войска, передает «Радиоточка НСН».
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