Рогов сообщил, что диверсанты Украины подорвали мост в Запорожской области
Украинские диверсанты подорвали мост в Запорожской области. Об этом сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов в своем Telegram-канале.
По его словам, пешеходный мост был подорван в Пологах. Также Рогов отметил, что к проблемам жителей Полог, девять месяцев находящихся под постоянными обстрелами, добавилась еще одна – это переход через реку Конку.
Ранее, 25 декабря, Владимир Рогов сообщал, что в Запорожской области сформирована эшелонированная линия обороны, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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