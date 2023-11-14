Рогов считает, что конфликт на Украине нужно завершить по вьетнамскому сценарию
Конфликт вокруг Украины должен завершиться по «вьетнамскому» сценарию, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимира Рогова.
По его словам, он предусматривает полное освобождение страны от интервенции Запада. При этом Рогов отметил, что «корейский» сценарий Москву не устраивает, так как это заморозка конфликта, тогда как необходимо его окончательное решение.
Политик подчеркнул, что украинский кризис завершится уходом американцев и возвращением живущих на этих землях людей в орбиту Русского мира.
Ранее стало известно, что украинский лидер Владимир Зеленский боится раскола страны на две части по корейскому сценарию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru