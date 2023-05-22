Рогов: Россия наносит удары по складам украинских войск

Авиация России наносит удары по складам и ангарам с техникой и боекомплектами в подконтрольной Киеву части Запорожской области, сообщил в Telegram глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Минобороны: нанесены удары по складам боеприпасов и военной техники ВСУ

Активно применяются планирующие бомбы. Удары ведутся в Ореховском районе и в городе Орехове. Кроме того, российские войска атакуют подконтрольную Украине часть Пологовского района и ближайший пригород Запорожья.

Ранее в Минобороны заявили, что уничтожен склад боеприпасов ВСУ на купянском направлении, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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