Рогов: Россия наносит удары по складам украинских войск
Авиация России наносит удары по складам и ангарам с техникой и боекомплектами в подконтрольной Киеву части Запорожской области, сообщил в Telegram глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Активно применяются планирующие бомбы. Удары ведутся в Ореховском районе и в городе Орехове. Кроме того, российские войска атакуют подконтрольную Украине часть Пологовского района и ближайший пригород Запорожья.
Ранее в Минобороны заявили, что уничтожен склад боеприпасов ВСУ на купянском направлении, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Рогов: Россия наносит удары по складам украинских войск
- СМИ: ЕС отказался переподключать Россельхозбанк к SWIFT
- В Одесской области объявили воздушную тревогу
- RusVesna: ЧВК «Вагнер» идет на поселок Хромово
- СМИ: Зеленский сравнил Хиросиму с Артемовском
- В Турции сообщили, когда начнет работу газовый хаб
- В Рязане обрушилась часть потолочного перекрытия в школе
- Оператору k-pop-группы разбили камеру в Москве
- МИД России назвал причины продовольственного кризиса в мире
- СМИ: в трех регионах Украины объявлена воздушная тревога
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru