Рогов: Россия наносит удары по складам украинских войск

Активно применяются планирующие бомбы. Удары ведутся в Ореховском районе и в городе Орехове. Кроме того, российские войска атакуют подконтрольную Украине часть Пологовского района и ближайший пригород Запорожья.

Ранее в Минобороны заявили, что уничтожен склад боеприпасов ВСУ на купянском направлении, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

