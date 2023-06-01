Рогов: Россия наносит удары по оккупированной части Запорожской области
Военные России наносят массированные удары по оккупированной части Запорожской области, сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление члена военно-гражданской администрации региона Владимира Рогова.
По его словам, ВКС РФ применяют планирующие бомбы, удары наносятся по складам и ангарам с техникой и боекомплектами украинской армии.
Они находятся в Ореховском районе и в Орехове, в Гуляйпольском районе и в городе Гуляйполе, а также на контролируемой Киеву части Пологовского района.
На фоне разговоров о появлении истребителей F-16 на Украине Россия нанесла в ночь на понедельник массированный ракетный удар по аэродромам этой страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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