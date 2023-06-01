Рогов: Россия наносит удары по оккупированной части Запорожской области

По его словам, ВКС РФ применяют планирующие бомбы, удары наносятся по складам и ангарам с техникой и боекомплектами украинской армии.

Они находятся в Ореховском районе и в Орехове, в Гуляйпольском районе и в городе Гуляйполе, а также на контролируемой Киеву части Пологовского района.

На фоне разговоров о появлении истребителей F-16 на Украине Россия нанесла в ночь на понедельник массированный ракетный удар по аэродромам этой страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

