Рогов: Россия наносит удары по оккупированной части Запорожской области

Военные России наносят массированные удары по оккупированной части Запорожской области, сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление члена военно-гражданской администрации региона Владимира Рогова.

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По его словам, ВКС РФ применяют планирующие бомбы, удары наносятся по складам и ангарам с техникой и боекомплектами украинской армии.

Они находятся в Ореховском районе и в Орехове, в Гуляйпольском районе и в городе Гуляйполе, а также на контролируемой Киеву части Пологовского района.

На фоне разговоров о появлении истребителей F-16 на Украине Россия нанесла в ночь на понедельник массированный ракетный удар по аэродромам этой страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
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