Рогов: Российские военные сорвали попытку ВСУ окружить Работино

Российские военные сорвали новую попытку ВСУ окружить село Работино в Запорожской области. Об этом сообщил глава запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.

По его информации, противник сгруппировал силы в районе поселка Вербовое, чтобы выровнять линию фронта и окружить Работино, но был отброшен.

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О том, что ВСУ перебросили на Запорожский фронт группировку в 30 тысяч военных, тяжелые кровопролитные сражения идут в районе села Работино, на севере которого закрепился противник, заявил глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов говорил «Радиоточке НСН» 28 августа.

По его словам, украинские силы только приступили к выполнению плана по концентрации сил на юге – сентябрь в регионе будет «горячим».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Невар
ТЕГИ:ВСУУкраинаСпецоперация

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