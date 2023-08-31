Рогов: Российские военные сорвали попытку ВСУ окружить Работино

О том, что ВСУ перебросили на Запорожский фронт группировку в 30 тысяч военных, тяжелые кровопролитные сражения идут в районе села Работино, на севере которого закрепился противник, заявил глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов говорил «Радиоточке НСН» 28 августа.

По его словам, украинские силы только приступили к выполнению плана по концентрации сил на юге – сентябрь в регионе будет «горячим».

