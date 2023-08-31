Рогов: Российские военные сорвали попытку ВСУ окружить Работино
Российские военные сорвали новую попытку ВСУ окружить село Работино в Запорожской области. Об этом сообщил глава запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.
По его информации, противник сгруппировал силы в районе поселка Вербовое, чтобы выровнять линию фронта и окружить Работино, но был отброшен.
О том, что ВСУ перебросили на Запорожский фронт группировку в 30 тысяч военных, тяжелые кровопролитные сражения идут в районе села Работино, на севере которого закрепился противник, заявил глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов говорил «Радиоточке НСН» 28 августа.
По его словам, украинские силы только приступили к выполнению плана по концентрации сил на юге – сентябрь в регионе будет «горячим».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Число подтопленных в Приморье домов выросло всемеро за сутки
- СМИ: В Москве умерла 100-летняя теща Бориса Березовского
- Лукашенко назвал провокационными учения НАТО у белорусских границ
- МИД Украины: Встреча Путина и Эрдогана — последний шанс для зерновой сделки
- СМИ: Посол Франции в Нигере лишился дипломатической неприкосновенности
- Два росгвардейца пострадали при отражении ДРГ в Брянской области
- Австрия отказалась поставлять оружие на Украину
- Рогов: Российские военные сорвали попытку ВСУ окружить Работино
- Производители апельсинового сока попросили поддержки у государства
- Польша закрыла свое консульское агентство в Смоленске
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru