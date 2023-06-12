Рогов: российские военные перешли в контратаку в Запорожской области
Российские подразделения перешли в контратаку в районе Времевского выступа на запорожском направлении. О ситуации на фронте рассказал глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Политик заявил, что 127-я дивизия при поддержке авиации выбивает ВСУ из населенного пункта Макаровка. По позициям противника работает реактивная и ствольная артиллерия.
«Сейчас для противника там сущий ад, без преувеличения», - констатировал председатель движения.
Российская армия в ночь на 12 июня ударила по местам дислокации резервов ВСУ, заявили в Минобороны. По данным ведомства, все цели поражены, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru