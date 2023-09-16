Рогов: Российские военные обернули в бегство силы ВСУ в районе Работино

Ганчев: в Харьковской области разворачиваются серьёзные бои с применением артиллерии и авиации СМИ: на территории восьми областей Украины, а также в Киеве объявлена воздушная тревога СМИ: доходы РФ от продажи нефти продолжают расти на фоне роста цен на это сырье СМИ: Польша продлила эмбарго на поставку в страну ряда сельскохозяйственных товаров с Украины СМИ: сына наркобарона Хоакина Гусмана Лоэра экстрадировали в США