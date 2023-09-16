Рогов: Российские военные обернули в бегство силы ВСУ в районе Работино

Российские силы обернули в бегство штурмовые группы ВСУ в районе села Работино Запорожской области, сказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.

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По его словам, на запорожском направлении себя отлично проявили военные 291-го гвардейского мотострелкового полка ВС России.

Рогов отметил, что в районе Работино российские силы поразили пункт временной дислокации ВСУ, а авиация ВС РФ ударила бомбами по позициям ВСУ.

Ранее средства радиоэлектронной борьбы сбили БПЛА над Ливенским районом Орловской области, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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