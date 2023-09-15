Минобороны РФ: ВСУ потеряли более 175 военных на Южно-Донецком направлении

Отмечается, что также были уничтожены две боевые бронированные машины ВСУ, четыре автомобиля, две гаубицы Д-30 и одно орудие Д-20.

Ранее, 15 сентября, президент РФ Владимир Путин заявил, что российские подразделения в зоне проведения спецоперации на Украине укомплектованы современными образцами вооружения. На встрече с белорусским лидером Александром Лукашенко он уточнил, что в некоторых частях процент современного вооружения составляет до 90%, передает «Радиоточка НСН».

