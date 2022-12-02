Рогов: Российские силы ударили по украинским войскам в Запорожье

«Минувшей ночью уничтожено административное здание в южном пригороде Запорожья», - приводит РИА Новости слова Рогова.

Он отметил, что также прямым попадаем уничтожена одна из подстанций в самом Запорожье. О последствиях ударов пока информации нет.

Ранее Владимир Рогов в своем Telegram-канале заявил, что в греко-католическом храме в Бердянске Запорожской области был найден схрон с оружием, боеприпасами и взрывчаткой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

