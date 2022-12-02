Рогов: Российские силы ударили по украинским войскам в Запорожье
Российские вооруженные силы нанесли удар по расположению украинских войск в южной части пригорода Запорожья. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«Минувшей ночью уничтожено административное здание в южном пригороде Запорожья», - приводит РИА Новости слова Рогова.
Он отметил, что также прямым попадаем уничтожена одна из подстанций в самом Запорожье. О последствиях ударов пока информации нет.
Ранее Владимир Рогов в своем Telegram-канале заявил, что в греко-католическом храме в Бердянске Запорожской области был найден схрон с оружием, боеприпасами и взрывчаткой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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