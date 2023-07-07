Рогов: Российская армия пошла в контратаку в районе села Пятихатки
Российская армия приступила к контратаке близ населенного пункта Пятихатки (Запорожская область). Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, сообщило агентство РИА Новости.
По его словам, российским войскам удалось отбить атаку ВСУ на населенный пункт Жеребянки, в ходе контратаки российские военные уничтожают противника артиллерией и минометным огнем.
На окраине северной части села Пятихатки остается приблизительно 60-70 украинских бойцов, добавил Рогов. Российская армия выдавливает их с позиций, отметил он.
Ранее Рогов заявил, что крупную украинскую диверсионно-разведывательную группу удалось ликвидировать в районе Каменского на Васильевском направлении Запорожского фронта. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru