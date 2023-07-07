Рогов: Российская армия пошла в контратаку в районе села Пятихатки

По его словам, российским войскам удалось отбить атаку ВСУ на населенный пункт Жеребянки, в ходе контратаки российские военные уничтожают противника артиллерией и минометным огнем.

На окраине северной части села Пятихатки остается приблизительно 60-70 украинских бойцов, добавил Рогов. Российская армия выдавливает их с позиций, отметил он.

Ранее Рогов заявил, что крупную украинскую диверсионно-разведывательную группу удалось ликвидировать в районе Каменского на Васильевском направлении Запорожского фронта. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

