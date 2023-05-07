Рогов рассказал о планах ВСУ захватить Запорожскую АЭС

По его словам, ВСУ намерены форсировать Днепр и войти на территорию атомной электростанции. Рогов отметил, что Киев не скрывает планов создать плацдарм на левобережье.

Глава движения заявил, что план контрнаступления разрабатывали силовые ведомства США и Великобритании. Украине отведена роль исполнителя приказов Запада, констатировал Рогов.

ЗАЭС расположена в городе Энергодар. Атомная станция перешла в собственность России в октябре 2022 года.

В эфире «Соловьев-Live» временно исполняющий обязанности главы Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что наступление ВСУ начнется в ближайшие дни. Он обратил внимание на сосредоточение значительного числа украинских подразделений у линии соприкосновения, передает «Радиоточка НСН».

