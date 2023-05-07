Рогов рассказал о планах ВСУ захватить Запорожскую АЭС
Украинские войска в ходе контрнаступления планируют занять Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Об этом РИА Новости сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, ВСУ намерены форсировать Днепр и войти на территорию атомной электростанции. Рогов отметил, что Киев не скрывает планов создать плацдарм на левобережье.
Глава движения заявил, что план контрнаступления разрабатывали силовые ведомства США и Великобритании. Украине отведена роль исполнителя приказов Запада, констатировал Рогов.
ЗАЭС расположена в городе Энергодар. Атомная станция перешла в собственность России в октябре 2022 года.
В эфире «Соловьев-Live» временно исполняющий обязанности главы Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что наступление ВСУ начнется в ближайшие дни. Он обратил внимание на сосредоточение значительного числа украинских подразделений у линии соприкосновения, передает «Радиоточка НСН».
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