Рогов: При ударе по Одессе уничтожено место дислокации СБУ и склад боеприпасов
26 марта 202404:29
Ракетным ударом со стороны России в Одессе уничтожены место дислокации личного состава СБУ и крупный склад боеприпасов, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимира Рогова.
По его словам, также удар был нанесен по ведомственному санаторию СБУ, который являлся местом дислокации личного состава. В Одессе наблюдаются перебои с электроэнергией.
Ранее в Одессе ввели графики отключения электроэнергии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru