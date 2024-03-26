Рогов: При ударе по Одессе уничтожено место дислокации СБУ и склад боеприпасов

Ракетным ударом со стороны России в Одессе уничтожены место дислокации личного состава СБУ и крупный склад боеприпасов, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимира Рогова.

СМИ: в Одессе и Николаевской области слышны взрывы

По его словам, также удар был нанесен по ведомственному санаторию СБУ, который являлся местом дислокации личного состава. В Одессе наблюдаются перебои с электроэнергией.

Ранее в Одессе ввели графики отключения электроэнергии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Игорь Маслов
ТЕГИ:УкраинаСпецоперацияОдесса

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